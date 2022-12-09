



Уникальное явление: в США появились облака в виде волн

Жители американского штата Вайоминг смогли наблюдать редкое облачное явление в виде волнообразных облаков.



Волнообразное явление было видно во вторник над гребнем гор Бигхорн из города Шеридан, сообщает ВВС.



Облака, известные как нестабильность Кельвина-Гельмгольца, они образуются, когда более быстрый поток воздуха движется над поднимающимся воздухом внизу.



Облако названо в честь ученых лорда Кельвина и Германа фон Гельмгольца, которые изучали физику этого явления.



