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Уникальное явление: в США появились облака в виде волн
09.12.2022 16:31 Ольга Белозерова

Уникальное явление: в США появились облака в виде волн

Жители американского штата Вайоминг смогли наблюдать редкое облачное явление в виде волнообразных облаков.

Волнообразное явление было видно во вторник над гребнем гор Бигхорн из города Шеридан, сообщает ВВС.

Облака, известные как нестабильность Кельвина-Гельмгольца, они образуются, когда более быстрый поток воздуха движется над поднимающимся воздухом внизу.

Облако названо в честь ученых лорда Кельвина и Германа фон Гельмгольца, которые изучали физику этого явления.

 

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