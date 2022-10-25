



Украина получила от США уже более миллиона снарядов для гаубиц

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц, начиная с 24 февраля. Эти боеприпасы являются частью помощи от администрации президента Джо Байдена в размере 18,2 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.



Так, украинская сторона получила 903 тысячи 155-мм снарядов М795 для гаубиц М777, 7 тысяч снарядов системы минирования RAAMS, 180 тысяч снарядов для 105-мм пушек и 3 тысячи 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов повышенной дальности Excalibur M982. В общей сложности это составляет более 1,09 млн снарядов весом более 50 тысяч тонн.



Кроме того, США передали более 1400 зенитных комплексов Stinger, более 8500 противотанковых систем Javelin, более 37 000 других противотанковых систем и многое другое.



Отметим, что на фоне ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре, глава республиканцев в Сенате, верхней палате Конгресса США, Митч МакКоннелл предложил американскому президенту Джо Байдену предоставить Украине дополнительную военную помощь.