



Украина не получит ракеты ATACMS для ударов по Крыму, - СМИ

Украина не получит тактические баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS для ударов по Крыму, которые срочно запросил президент Владимир Зеленский.



Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.



"Украина не получит ATACMS, тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, которые Зеленский срочно запросил для уничтожения российских войск в Крыму и на других контролируемых Россией территориях "в ближайшее время", заявляют официальные лица. Новости приходят за день до визита Зеленского в Белый дом к Байдену", - отметил Томлинсон.

