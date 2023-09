Украина не получит тактические баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS для ударов по Крыму, которые срочно запросил президент Владимир Зеленский.



Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.



"Украина не получит ATACMS, тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, которые Зеленский срочно запросил для уничтожения российских войск в Крыму и на других контролируемых Россией территориях "в ближайшее время", заявляют официальные лица. Новости приходят за день до визита Зеленского в Белый дом к Байдену", - отметил Томлинсон.



Ukraine will not get ATACMS, the 190-mile-range tactical ballistic missiles, urgently requested by Zelensky to destroy Russian forces in Crimea and other Russian-held territory ‘anytime soon,’ officials say. News comes one day before Zelensky visits Biden at the White House.