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Угрозы нет: США отреагировали на запуск ракет Северной Кореей
09.10.2022 04:41 Ольга Белозерова

Угрозы нет: США отреагировали на запуск ракет Северной Кореей

В США отреагировали на запуск Северной Кореей двух баллистических ракет.

В Индо-тихоокеанском командовании Пентагона заявили, что не усматривают в этом "непосредственной угрозы для себя и своих союзников".

"Мы осведомлены о пусках двух баллистических ракет и ведем интенсивные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы США или нашим союзникам, пуск ракеты свидетельствует о дестабилизирующем воздействии незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в заявлении.

 

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