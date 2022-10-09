



Угрозы нет: США отреагировали на запуск ракет Северной Кореей

В США отреагировали на запуск Северной Кореей двух баллистических ракет.



В Индо-тихоокеанском командовании Пентагона заявили, что не усматривают в этом "непосредственной угрозы для себя и своих союзников".



"Мы осведомлены о пусках двух баллистических ракет и ведем интенсивные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы США или нашим союзникам, пуск ракеты свидетельствует о дестабилизирующем воздействии незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в заявлении.



