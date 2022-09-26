



У США есть четкий план действий на случай ядерной войны

Соединенные Штаты имеют четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CBSNews.



"Мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", - сказал чиновник.



На вопрос, контактировал ли Белый дом с Кремлем по поводу угрозы ядерной войны, Блинкен ответил: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять".



По словам главы Госдепа, "у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, - это положить ей конец. Если Россия прекратит воевать - закончится война, если прекратит Украина - закончится Украина".



Блинкен отказался поделиться подробностями о том, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако подчеркнул, что у администрации США есть план.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путин . По его словам, они могут быть правдивыми, но сейчас мировое сообщество помогает не допустить этого.



К слову, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский диктатор нанесет ядерный удар.