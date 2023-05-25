



Twitter подвел: Объявление ДеСантиса об участии в выборах президента провалилось

Губернатор Флориды Рон ДеСантис решил сообщить о своем желании баллотироваться на пост президента США на Twitter Spaces. Однако, трансляция внезапно оборвалась по непонятной причине, что вызвало едкие замечания будущего кандидата в адрес Илона Маска.



Неудобство из-за сбоя трансляции попытался сгладить Дэвид Сакс, донор республиканской партии США, который также является доверенным лицом Илона Маска.



"У нас здесь очень много людей, это буквально положило серверы", – заявил он.



Сакс также добавил, что их аудитория является “самой большой из тех, что когда-либо встречались в интернете”. В этот момент трансляцию смотрело всего около 500 тысяч человек.



ДеСантис выразил претензии владельцу Twitter:



“Решив купить Twitter, Илон Маск заплатил много денег. И я уверен, потому что он хороший бизнесмен – Илон, я уверен, что вы в конце концов заработаете на этом деньги – но суть в том, что вы должны вложиться в то, что вы делаете”.