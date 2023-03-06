



Twitter кишит ботами-трампистами - израильские киберэксперты

За последние 11 месяцев кто-то создал тысячи фейковых автоматизированных учетных записей в Twitter— возможно, сотни тысяч — чтобы восхвалять Дональда Трампа, как обнаружила израильская технологическая фирма.



Сеть ботов-трампистов на самом деле представляет собой три разных массива учетных записей Twitter, которые были созданы огромными партиями в апреле, октябре и ноябре 2022 года. Киберэксперты полагают, что в общей сложности были активированы сотни тысяч учетных записей.



Сеть ботов была обнаружена специалистами израильской технологической фирмы Cyabra. Хотя личности тех, кто стоит за сетью фальшивых аккаунтов, неизвестна, аналитики Cyabra определили, что она, вероятно, была создана в США.



Помимо публикаций, поющих деферамбы бывшему президенту, фальшивые аккаунты высмеивали критиков Трампа и критиковали Никки Хейли, бывшего губернатора Южной Каролины и посла в ООН, которая вступила в борьбу со своим бывшим боссом за выдвижение в президенты от республиканцев в 2024 году.



Когда дело дошло до Рона ДеСантиса, боты агрессивно предположили, что губернатор Флориды не сможет победить Трампа, но будет отличным кандидатом на пост вице-президента.



"Эти голоса не люди. Ради демократии я хочу, чтобы люди знали, что это происходит", — говорит Жюль Гросс, инженер Cyabra, который первым обнаружил сеть.



Тройная сеть была обнаружена после того, как Гросс проанализировал твиты о разных политических деятелях США и заметил, что многие учетные записи, публикующие схожий контент, были созданы в один и тот же день. Большинство аккаунтов остаются активными по сей день, хотя у них относительно скромное количество подписчиков.



Сеть помогла популяризировать призыв к ДеСантису присоединиться к Трампу в качестве его кандидата на пост вице-президента — результат, который хорошо послужил бы Трампу и позволил ему избежать потенциально ожесточенного противостояния, если ДеСантис вступит в предвыборную гонку.



Киберэксперты обнаружили, что та же самая сеть аккаунтов поделилась исключительно позитивным контентом о Трампе и способствовала общему ложному представлению о его поддержке в Интернете.



"Нашим пониманием основных настроений республиканцев на 2024 год манипулирует распространенность ботов в Интернете", — заключили исследователи Cyabra.

