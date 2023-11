Три американских штата признали Голодомор в Украине 1932-1933 гг геноцидом

Американские штаты Вашингтон, Мэриленд и Аризона признали Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об этой трагедии. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.



Посол Маркарова поблагодарила штаты и их губернаторов за "прокламацию о признании украинского Голодомора геноцидом" и "привлечение внимания к геноциду, совершенному советским/российским режимом".



Также дипломат отметила, что сейчас украинцы "защищаются от тех же российских агрессоров".



По словам Маркаровой, уже более 30-ти американских штатов издали соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.







🇺🇦🤝🇺🇸 Thank you to the State of Arizona and @GovernorHobbs for a proclamation recognising Ukrainian Holodomor as genocide as Ukrainians all over the world commemorate 90th mark of the Holodomor and defend them selves from the same russian aggressors now. pic.twitter.com/1TWNC9gryg