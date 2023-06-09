



Трампу предъявили обвинения в хранении секретных документов в его резиденции

Бывшему президенту США Дональду Трампу официально предъявили обвинение по уголовному делу о засекреченных документах, которые обнаружили во время обысков в его резиденции в августе 2022 года, пишет The New York Times.



По данным источников издания, в обвинении бывшего президента США будет семь эпизодов, в том числе неправомерное хранение секретных документов, ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. 13 июня Трамп должен будет официально сдаться полиции Майами – тогда и станут известны статьи, по которым он обвиняется. Сам Трамп не признает вину.



Это уже второе по счету обвинение государства в адрес Трампа. Ранее он стал обвиняемым по делу о фальсификации бизнес-отчетности. Экс-президент может быть причастен к незаконной выплате 130 тысяч долларов для сокрытия информации, способной навредить его избирательной кампании. Согласно материалам дела, за месяц до президентских выборов Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс за то, чтобы она не разглашала информацию о сексе с ним в 2006 году.



В 2021 году Национальный архив США попросил Трампа вернуть забранные из Белого дома документы, которые считаются собственностью государства. Экс-президент вернул только часть документов. Тогда в августе 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа, где и нашли оставшиеся бумаги.