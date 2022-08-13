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Трампу может грозить тюрьма
13.08.2022 13:34 Алина Груднева

Трампу может грозить тюрьма

Бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже.

 
Напомним, что в его вилле агенты ФБР в ходе обыска нашли 11 комплектов документов с секретной информацией. 
 
Среди прочего, там также была информация о президенте Франции Эммануэле Макроне.
 
По словам Трампа, документы уже были рассекречены. Он потребовал немедленно обнародовать информацию, сказав что политики используют правоохранительные органы в качестве оружия в преддверии выборов в США.
 
Если вина Трампа подтвердится, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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