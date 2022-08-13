Трампу может грозить тюрьма
Бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже.
Напомним, что в его вилле агенты ФБР в ходе обыска нашли 11 комплектов документов с секретной информацией.
Среди прочего, там также была информация о президенте Франции Эммануэле Макроне.
По словам Трампа, документы уже были рассекречены. Он потребовал немедленно обнародовать информацию, сказав что политики используют правоохранительные органы в качестве оружия в преддверии выборов в США.
Если вина Трампа подтвердится, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.