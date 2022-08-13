



Трампу может грозить тюрьма

Бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже.

Напомним, что в его вилле агенты ФБР в ходе обыска нашли 11 комплектов документов с секретной информацией.

Среди прочего, там также была информация о президенте Франции Эммануэле Макроне.

По словам Трампа, документы уже были рассекречены. Он потребовал немедленно обнародовать информацию, сказав что политики используют правоохранительные органы в качестве оружия в преддверии выборов в США.

Если вина Трампа подтвердится, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.