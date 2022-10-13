



Трампа вызовут для дачи показаний

Бывшего президента США Дональда Трампа вызовут для дачи показаний по поводу штурма Капитолия.

По данным Reuters, такое решение в ходе голосования принял комитет Палаты представителей США.

Трамп должен представить документы и свидетельские показания под присягой.

Это может в конечном итоге привести к тюремному заключению бывшего президента, если он не подчинится требованию.

"Он - единственный человек, который находится в центре истории, произошедшей 6 января. Поэтому мы хотим получить от него показания", — сказал председатель комиссии от Демократической партии Бенни Томпсон.