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Трампа вызовут для дачи показаний
13.10.2022 23:27 Алина Груднева

Трампа вызовут для дачи показаний

Бывшего президента США Дональда Трампа вызовут для дачи показаний по поводу штурма Капитолия.

 
По данным Reuters, такое решение в ходе голосования принял комитет Палаты представителей США.
 
Трамп должен представить документы и свидетельские показания под присягой.
 
Это может в конечном итоге привести к тюремному заключению бывшего президента, если он не подчинится требованию. 
 
"Он - единственный человек, который находится в центре истории, произошедшей 6 января. Поэтому мы хотим получить от него показания", — сказал председатель комиссии от Демократической партии Бенни Томпсон.

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