



Трамп вылетел в Нью-Йорк на суд

Экс-президент США Дональд Трамп отправился в Нью-Йорк, где состоится суд над ним по обвинению в причастности к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.



По данным Sky News, он вылетел из Флориды.



Уточняется, что Трамп отправился на личном самолете. Ночь экс-президент проведет в своей квартире. Недвижимость занимает три верхних этажа, а окна выходят на Центральный парк.



У башни Трампа уже собрались его сторонники, прибывшие в его поддержку. Тем временем, в Нью-Йорке из-за предстоящего суда над ними усилили меры безопасности.