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Трамп вылетел в Нью-Йорк на суд
03.04.2023 21:04 Алина Груднева

Трамп вылетел в Нью-Йорк на суд

Экс-президент США Дональд Трамп отправился в Нью-Йорк, где состоится суд над ним по обвинению в причастности к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

По данным Sky News, он вылетел из Флориды.

Уточняется, что Трамп отправился на личном самолете. Ночь экс-президент проведет в своей квартире. Недвижимость занимает три верхних этажа, а окна выходят на Центральный парк.

У башни Трампа уже собрались его сторонники, прибывшие в его поддержку. Тем временем, в Нью-Йорке из-за предстоящего суда над ними усилили меры безопасности.

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