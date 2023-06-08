



Трамп требует нового судебного разбирательства по делу о домогательствах

Дональд Трамп в четверг потребовал нового судебного разбирательства по гражданскому делу, возбужденному писательницей Джин Кэрролл, в котором присяжные в прошлом месяце признали бывшего президента США ответственным за сексуальное насилие и клевету на писательницу и присудили ей компенсацию в размере 5 миллионов долларов, сообщает Reuters.



В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, адвокаты Трампа заявили, что присужденная присяжными сумма в 2 миллиона долларов за часть приговора о сексуальном насилии была "чрезмерной", поскольку присяжные установили, что Кэрролл не подвергалась изнасилованию, и что поведение, о котором утверждала Кэрролл, не вызвало никаких диагнозов или психических травм.



Они также заявили, что компенсация в размере 2,7 млн долларов по иску о клевете была "основана на чистой спекуляции".



В иске Кэрролл, поданном в 2022 году, говорится, что Трамп изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в середине 1990-х годов и оклеветал ее, отрицая, что это произошло.



9 мая присяжные установили, что Трамп изнасиловал Кэрролл. Но через день после решения Трамп пренебрежительно отозвался о ней во время выступления в CNN, которое транслировалось по телевидению.



Эти комментарии в конечном итоге побудили Кэрролл снова обратиться в суд, чтобы потребовать от Трампа "очень существенного" дополнительного возмещения ущерба. Затем юристы Кэрролл подали измененный иск о дополнительных 10 миллионах долларов в качестве компенсации за ущерб и еще больше в качестве штрафных санкций.