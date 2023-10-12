



Трамп раскритиковал Израиль: нужно исправить ситуацию

Бывший президент США Дональд Трамп в связи с террористическим нападением ХАМАСа раскритиковал то, что в западных СМИ назвали крупнейшим за 50 лет провалом израильской разведки.



"Если говорить о разведке и о том, что пошло не так за последнюю неделю — они должны исправить это, потому что они борются с потенциально очень большой силой. Они воюют потенциально с Ираном", - сказал он на предвыборном митинге в Уэст-Палм-Бич.



По словам Трампа, Израиль не может "играть в игры", а должен укрепить свои силы. Отдельно он накинулся на премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно ликвидации Штатами главы элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" Касема Сулиймани.



"Я никогда не забуду, что Нетаниягу нас подвел. Это было ужасно. Мы были очень разочарованы, но выполнили работу сами. Тогда Биби попыталась приписать это себе. Но это ничего", - добавил он.







