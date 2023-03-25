



Трамп проведет первый предвыборный митинг

В субботу, 25 марта, Дональд Трамп проведет свой первый предвыборный митинг в Техасе в рамках президентской кампании.



Он состоится на фоне обвинений в адрес экс-президента США в изнасиловании порнозвезды Сторми Дэниелс, из-за которого его могут арестовать.



Трамп призвал сторонников собраться в аэропорту в Уэйко и поддержать его заявку на выдвижение от Республиканской партии.



Уэйко отмечает 30-летие Осады "Маунт Кармел" - принадлежавшего членам религиозной секты "Ветвь Давидова" ранчо. Рейд был проведен силами Федерального бюро расследований и Национальной гвардии США с 28 февраля по 19 апреля 1993 года.



Представитель кампании Трампа сказал, что Уэйко был выбран, поскольку расположен между несколькими крупными населенными пунктами и имеет инфраструктуру для проведения масштабного мероприятия.



