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Трамп проведет первый предвыборный митинг
25.03.2023 14:31 Алина Груднева

Трамп проведет первый предвыборный митинг

В субботу, 25 марта, Дональд Трамп проведет свой первый предвыборный митинг в Техасе в рамках президентской кампании.

Он состоится на фоне обвинений в адрес экс-президента США в изнасиловании порнозвезды Сторми Дэниелс, из-за которого его могут арестовать.

Трамп призвал сторонников собраться в аэропорту в Уэйко и поддержать его заявку на выдвижение от Республиканской партии.

Уэйко отмечает 30-летие Осады "Маунт Кармел" - принадлежавшего членам религиозной секты "Ветвь Давидова" ранчо. Рейд был проведен силами Федерального бюро расследований и Национальной гвардии США с 28 февраля по 19 апреля 1993 года.

Представитель кампании Трампа сказал, что Уэйко был выбран, поскольку расположен между несколькими крупными населенными пунктами и имеет инфраструктуру для проведения масштабного мероприятия.

 

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