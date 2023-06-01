



Трамп пообещал упразднить гражданство по праву рождения для детей иммигрантов

Дональд Трамп заявил во вторник, что в случае повторного избрания президентом в 2024 году он будет добиваться прекращения автоматического предоставления гражданства детям, рожденным в Соединенных Штатах от находящихся в стране нелегально иммигрантов, сообщает Reuters.

Трамп, лидер в борьбе за выдвижение кандидатами в президенты от республиканцев, заявил в предвыборном видео, размещенном в Твиттере, что он выдаст указ, предписывающий федеральным агентствам прекратить гражданство по праву рождения.Предлагаемый указ Трампа потребует, чтобы по крайней мере один из родителей был американским гражданином или законным постоянным жителем, чтобы их дети автоматически становились гражданами США.Трамп во вторник также подверг критике президента Джо Байдена, демократа, победившего его в 2020 году и добивающегося переизбрания в 2024 году, за рекордное количество мигрантов, разоблаченных в нелегальном пересечении границы в последние годы, назвав право на гражданство для детей, рожденных на территории США "магнитом" .Трамп отметил, что многие страны ограничивают обретение гражданства по праву рождения для неграждан.