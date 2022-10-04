



Трамп подает иск о клевете на $475 млн против CNN



Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник подал в суд на CNN, обвинив новостную сеть кабельного телевидения в клевете и требуя возмещения штрафных санкций в размере 475 миллионов долларов.



Иск, поданный в Окружной суд США в Форт-Лодердейле, штат Флорида, сосредоточен в первую очередь на фразе "Большая ложь", использованной в отношении Трампа CNN. Бывший президент США утверждает, что имело место широкомасштабное мошенничество, которое, по его словам, привело к его поражению на президентских выборах 2020 года и победе Джо Байдена.



Он обвинил CNN в ведении против него клеветнической кампании, потому что предполагает, что он снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.



"CNN стремился использовать свое огромное влияние — якобы как "надежный" источник новостей — чтобы опорочить истца в сознании своих зрителей и читателей с целью победить его политически", — говорится в исковом заявлении адвокатов Трампа на 29 страницах.



Трамп заявил в понедельник, что "в ближайшие недели и месяцы мы также будем подавать иски против большого количества других медиа-компаний фальшивых новостей за их ложь, клевету и правонарушения", особенно в отношении освещения. выборов 2020 года.



В иске Трампа утверждается, что фраза "Большая ложь" с нацистским подтекстом использовалась в отношении него более 7700 раз на CNN с января 2021 года. "Большая ложь" — это прямая ссылка на тактику, использованную Адольфом Гитлером и появившуюся в его книге "Майн кампф", — говорится в иске.



Повторное использование выражения "Большая ложь", добавил он, является "преднамеренной попыткой CNN распространить среди своей аудитории связь между истцом и одной из самых отвратительных фигур в современной истории".



Трамп аналогичным образом подавал иски против крупных технологических компаний, но без особого успеха. Его дело против Twitter за удаление аккаунта из соцсети после восстания в Капитолии США 6 января 2021 года, было отклонено калифорнийским судом в начале этого года.



Многочисленные федеральные и местные чиновники от обеих партий, длинный список судов, высокопоставленные бывшие сотрудники предвыборной кампании и даже собственный генеральный прокурор Трампа заявили, что нет никаких доказательств фальсификаций выборов, о которых он заявляет.



76-летний республиканец также сказал, что его команда "может принять соответствующие меры против" комитета Конгресса, который в настоящее время расследует нападение его сторонников на Капитолий США 6 января, заявив, что комиссия отказалась расследовать "массовое мошенничество на президентских выборах".



Трамп заявил, что подал иск, чтобы "подтвердить свою репутацию преданного государственного служащего и установить ответственность CNN за ущерб, причиненный его репутации ложными, клеветническими и подстрекательскими искажениями его как политической фигуры".

