



Трамп: обвинения в мой адрес приведут к "смерти и разрушениям"

Бывший президент США Дональд Трамп написал очередной пост относительно обвинений в изнасиловании со стороны порнозвезды Сторми Дэниелс.



Комментарий он оставил в собственной социальной сети Truth.



По словам Трампа, если прокуратура Нью-Йорка предъявит ему обвинения, это может привести к "смерти и разрушениям".



"Всем известно, что не было совершено никакого преступления, а также известно, что потенциальные смерть и разрушения из-за такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны", — сказал Трамп.