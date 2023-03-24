Новости » Новости США
Трамп: обвинения в мой адрес приведут к "смерти и разрушениям"
24.03.2023 21:57 Алина Груднева

Трамп: обвинения в мой адрес приведут к "смерти и разрушениям"

Бывший президент США Дональд Трамп написал очередной пост относительно обвинений в изнасиловании со стороны порнозвезды Сторми Дэниелс.

Комментарий он оставил в собственной социальной сети Truth.

По словам Трампа, если прокуратура Нью-Йорка предъявит ему обвинения, это может привести к "смерти и разрушениям".

"Всем известно, что не было совершено никакого преступления, а также известно, что потенциальные смерть и разрушения из-за такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны", — сказал Трамп.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы