



Трамп об обыске его виллы: немедленно обнародуйте документы

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал обнародовать документы, связанные с обыском агентами ФБР в его вилле.

"Выдайте документы немедленно", - сказал он, добавив, что согласен с "немедленным раскрытием" содержания ордера.

Трамп также назвал рейды в его доме "неамериканскими, необоснованными и ненужными".

"Я не буду возражать против обнародования документов, связанных с неамериканским, необоснованным и ненужным вторжением в мой дом в Палм-Бич, даже несмотря на то, что они были составлены леворадикальными демократами и возможными будущими политическими оппонентами, которые имеют сильную и мощную личную заинтересованность в нападках на меня", - сказал он.

Трамп добавил, что рейд ФБР представлял собой "беспрецедентное политическое использование правоохранительных органов в качестве оружия".

"Мои результаты опроса являются самыми высокими из когда-либо существовавших, сбор средств Республиканской партией бьет все рекорды, и быстро приближаются промежуточные выборы. Это беспрецедентное политическое использование правоохранительных органов в качестве оружия неуместно и крайне неэтично"»,— написал Трамп.