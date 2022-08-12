Новости » Новости США
Трамп об обыске его виллы: немедленно обнародуйте документы
12.08.2022 20:49 Алина Груднева

Трамп об обыске его виллы: немедленно обнародуйте документы

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал обнародовать документы, связанные с обыском агентами ФБР в его вилле. 

 
"Выдайте документы немедленно", - сказал он, добавив, что согласен с "немедленным раскрытием" содержания ордера.
 
Трамп также назвал рейды в его доме "неамериканскими, необоснованными и ненужными".
 
"Я не буду возражать против обнародования документов, связанных с неамериканским, необоснованным и ненужным вторжением в мой дом в Палм-Бич, даже несмотря на то, что они были составлены леворадикальными демократами и возможными будущими политическими оппонентами, которые имеют сильную и мощную личную заинтересованность в нападках на меня", - сказал он. 
 
Трамп добавил, что рейд ФБР представлял собой "беспрецедентное политическое использование правоохранительных органов в качестве оружия".
 
"Мои результаты опроса являются самыми высокими из когда-либо существовавших, сбор средств Республиканской партией бьет все рекорды, и быстро приближаются промежуточные выборы. Это беспрецедентное политическое использование правоохранительных органов в качестве оружия неуместно и крайне неэтично"»,— написал Трамп.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы