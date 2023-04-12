



Трамп не откажется от участия в выборах, даже если его признают виновным

Бывший президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от участия в выборах в 2024 году, даже если его признают виновным в подлоге документов.



Об этом он сказал в интервью Fox News.



Как сообщалось ранее, также Трамп назвал президента РФ Владимира Путина очень "умным человеком". А комментируя подрывы "Северных потоков", он объявил, что Россия к этому не причастна.



"Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать... Могу сказать, кто этого не делал — Россия", - отметил он.



Также Трамп попросил американского судью отложить на четыре недели судебный процесс, назначенный на 25 апреля по делу об изнасиловании.