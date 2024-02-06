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Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле о выборах 2020 года
06.02.2024 18:58 MIGnews.com

Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле о выборах 2020 года

Во вторник, 6 февраля федеральная апелляционная комиссия постановила, что Дональд Трамп может предстать перед судом по обвинению в заговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года, отвергнув утверждения бывшего президента о том, что он обладает иммунитетом от судебного преследования.

Это решение стало вторым за последние месяцы, когда судьи отвергли доводы Трампа о его иммунитете и постановили, что он может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные во время пребывания в Белом доме и в преддверии 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников ворвалась в Капитолий США.

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Однако это решение также создает предпосылки для новых апелляций со стороны экс-президента-республиканца, которые могут дойти до Верховного суда США.
 

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