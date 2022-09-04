



Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Бывший президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал действующего президента Америки Джо Байдена во время своего выступления в Пенсильвании. Среди прочего, Трамп назвал Байдена "врагом государства", сообщает "Аруц Шева".



"Не может быть более яркого примера вполне реальных угроз со стороны американской свободы, чем всего несколько недель назад, когда мы стали свидетелями одного из самых шокирующих злоупотреблений властью со стороны любой администрации в американской истории", - заявил Трамп, говоря об обыске ФБР в его вилле в Мар-а-Лаго.



По его словам, это "вопиющее нарушение закона" повлечет за собой реакцию "подобной которой никто никогда не видел".



Также Трамп раскритиковал речь Байдена, в которой он заявил, что республиканцы представляют собой "экстремизм".



Трамп подчеркнул, что Байден произнес "самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь".



"Он враг государства. Вы хотите это знать", - резюмировал Дональд Трамп.