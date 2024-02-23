



Трамп: “Мы отменим визы для всех, кто идентифицирует себя с ХАМАСом”

В случае своей победы на президентских выборах Дональд Трамп обещает разобраться с исламистами повсюду в США.



“Мы отменим визы всем, кто идентифицирует себя с ХАМАСом. Мы заберем их из кампусов наших колледжей. Мы выведем их из наших городов. И мы выгоним их из нашей страны, если вы не против”, - заявил Трамп на встрече с избирателями в Лас-Вегасе в штате Невада.