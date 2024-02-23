Трамп: “Мы отменим визы для всех, кто идентифицирует себя с ХАМАСом”
В случае своей победы на президентских выборах Дональд Трамп обещает разобраться с исламистами повсюду в США.
“Мы отменим визы всем, кто идентифицирует себя с ХАМАСом. Мы заберем их из кампусов наших колледжей. Мы выведем их из наших городов. И мы выгоним их из нашей страны, если вы не против”, - заявил Трамп на встрече с избирателями в Лас-Вегасе в штате Невада.
🇺🇸 Трамп намерен выгнать сторонников ХАМАСа из США после победы на президентских выборах— Музыкант (@MichaelRemesnik) February 22, 2024
«Мы отменим визы всем, кто идентифицирует себя с ХАМАСом. Мы заберем их из кампусов наших колледжей. Мы выведем их из наших городов. И мы выгоним их из нашей страны, если вы не против» pic.twitter.com/bf5UwBRSh0