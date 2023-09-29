



Трамп и Республиканская партия могут "разрушить" демократию в Америке – Байден

Президент Джо Байден в четверг, 28 сентября заявил, что Дональд Трамп и его союзники представляют собой угрозу американской демократии. Также Байден утверждает, что бывший президент больше заинтересован в личной власти, чем в поддержке основных ценностей нации, и предполагает, что даже основные члены республиканской партии являются его соучастниками.



"Тишина оглушительная", — подчеркнул Байден.



Во время речи в Аризоне, посвященной строительству библиотеки в честь его друга и ярого критика Трампа, покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна, Байден повторил одну из ключевых тем своей предвыборной кампании, назвав движение "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) экзистенциальной угрозой для США и ее политической системы. Он возрождает эту идею в преддверии президентской гонки в следующем году, излагая угрозу особенно резко: "Прямо сейчас в Америке происходит что-то опасное".



"Мы все должны помнить, что демократии не должны умирать на конце винтовки. Они могут умереть, когда люди молчат, когда они не могут встать или осудить угрозы демократии, когда люди готовы отдать то, что для них наиболее ценно, потому что они чувствуют разочарование, усталость, отчуждение", — сказал Байден.



Речь президента стала четвертой в серии обращений, посвященных тому, что он считает вызовом демократии. Эта тема является для него пробным камнем, поскольку он пытается остаться на своем посту, несмотря на низкие рейтинги одобрения и широко распространенную обеспокоенность избирателей по поводу его возраста.