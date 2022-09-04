



Трамп: ФБР рылись в личных вещах моей жены и сына

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР рылись в личных вещах его жены и несовершеннолетнего сына, когда проводили обыски в поместье Мар-а-Лаго.



Об этом Трамп заявил на митинге своих сторонников в Пенсильвании, сообщают РИА-Новости.



"Они копались в шкафах и ящиках первой леди и даже устроили глубокий и уродливый обыск в комнате моего 16-летнего сына, оставив все, к чему прикасались, совсем в другом состоянии, нежели оно было, когда они приступили", - заявил Трамп.



Напомним, что на этом же митинге Трамп раскритиковал Байдена и назвал его "врагом государства".