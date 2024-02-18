



Трамп: фашисты контролируют Байдена

Дональд Трамп разразился огромной порцией критики в адрес президента США Джо Байдена, его главного оппонента на выборах, которые пройдут в этом году.



Бывший американский лидер в своей речи упомянул о "фашистах".



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"Джо Байден и контролирующие его фашисты - это угроза демократии. Они угрожают демократии. Он не настолько умен, чтобы это осознать, но у него есть кукловоды. Этот "юноша" даже не может с трибуны спуститься. Да, не может найти ступеньки и два слова связать не может", - сказал он.