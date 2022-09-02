Трамп: Байден страдает от поздней стадии слабоумия
Дональд Трамп выступил с новыми нападками на своего главного оппонента, президента США Джо Байдена.
Соответствующее заявление он опубликовал в собственной соцсети Truth Social.
"Байден, должно быть, сумасшедший или страдает от поздней стадией слабоумия", - сказал он.
Таким образом экс-президент США прокомментировал критику со стороны Байдена в отношении сторонников Трампа, которые, по его мнению, "представляют собой угрозу Америке".
"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, медленно, но доходчиво, что MAGA настолько же мощно, насколько могут быть простые слова, СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ", - добавил он.