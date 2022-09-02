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Трамп: Байден страдает от поздней стадии слабоумия
02.09.2022 19:02 Алина Груднева

Трамп: Байден страдает от поздней стадии слабоумия

Дональд Трамп выступил с новыми нападками на своего главного оппонента, президента США Джо Байдена.

 
Соответствующее заявление он опубликовал в собственной соцсети Truth Social.
 
"Байден, должно быть, сумасшедший или страдает от поздней стадией слабоумия", - сказал он.
 
Таким образом экс-президент США прокомментировал критику со стороны Байдена в отношении сторонников Трампа, которые, по его мнению, "представляют собой угрозу Америке".
 
"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, медленно, но доходчиво, что MAGA настолько же мощно, насколько могут быть простые слова, СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ", - добавил он. 

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