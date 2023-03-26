



Торнадо в Миссисипи: 26 человек погибли, объявлено чрезвычайное положение

По данным Национальной метеорологической службы, торнадо мог развить скорость более 160 миль в час, пишет The Washington Post.



Торнадо, пронесшийся по городу Роллинг-Форк, штат Миссисипи, унес жизни десятков людей и разрушил дома.



Разрушительные торнадо пронеслись по Миссисипи и северной части Алабамы в пятницу вечером, убив по меньшей мере 26 человек, десятки ранив и причинив серьезный ущерб. Порывы ветра со скоростью до 160 миль в час и град размером с мяч для гольфа обрушились на штат, Торнадо прошел по территории протяженностью более чем 100 миль.



Они оставили после себя разрушения, превратив здания в груды обломков в сильно пострадавших районах.



В субботу губернатор Миссисипи Тейт Ривзобъявил чрезвычайное положение. Агентство по чрезвычайным ситуациям Миссисипи подтвердило последнее число погибших в субботу днем ​​и заявило, что нашло четырех человек, которые ранее пропали без вести. Поскольку еще десятки ранены, число погибших может возрасти.

At least 26 people have been killed and dozens injured as a powerful tornado ripped through rural Mississippi overnight. @apiotrowski9 #9News pic.twitter.com/LynJ3lhIAH — 9News Sydney (@9NewsSyd) March 26, 2023