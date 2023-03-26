Торнадо в Миссисипи: 26 человек погибли, объявлено чрезвычайное положение
По данным Национальной метеорологической службы, торнадо мог развить скорость более 160 миль в час, пишет The Washington Post.
Торнадо, пронесшийся по городу Роллинг-Форк, штат Миссисипи, унес жизни десятков людей и разрушил дома.
Разрушительные торнадо пронеслись по Миссисипи и северной части Алабамы в пятницу вечером, убив по меньшей мере 26 человек, десятки ранив и причинив серьезный ущерб. Порывы ветра со скоростью до 160 миль в час и град размером с мяч для гольфа обрушились на штат, Торнадо прошел по территории протяженностью более чем 100 миль.
Они оставили после себя разрушения, превратив здания в груды обломков в сильно пострадавших районах.
В субботу губернатор Миссисипи Тейт Ривзобъявил чрезвычайное положение. Агентство по чрезвычайным ситуациям Миссисипи подтвердило последнее число погибших в субботу днем и заявило, что нашло четырех человек, которые ранее пропали без вести. Поскольку еще десятки ранены, число погибших может возрасти.