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Торнадо в Миссисипи: 26 человек погибли, объявлено чрезвычайное положение
26.03.2023 10:47 Евгения Маркова

Торнадо в Миссисипи: 26 человек погибли, объявлено чрезвычайное положение

По данным Национальной метеорологической службы, торнадо мог развить скорость более 160 миль в час, пишет The Washington Post.

Торнадо, пронесшийся по городу Роллинг-Форк, штат Миссисипи, унес жизни десятков людей и разрушил дома. 

Разрушительные торнадо пронеслись по Миссисипи и северной части Алабамы в пятницу вечером, убив по меньшей мере 26 человек, десятки ранив и причинив серьезный ущерб. Порывы ветра со скоростью до 160 миль в час и град размером с мяч для гольфа обрушились на штат, Торнадо прошел по территории протяженностью более чем 100 миль.

Они оставили после себя разрушения, превратив здания в груды обломков в сильно пострадавших районах.

В субботу губернатор Миссисипи Тейт Ривзобъявил чрезвычайное положение. Агентство по чрезвычайным ситуациям Миссисипи подтвердило последнее число погибших в субботу днем ​​и заявило, что нашло четырех человек, которые ранее пропали без вести. Поскольку еще десятки ранены, число погибших может возрасти.

 

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