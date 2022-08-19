



TikTok принимает меры для ограничения дезинформации в преддверии выборов в США

Видеоплатформа TikTok объявила о новых шагах, чтобы влиятельные лица поняли, что платная политическая реклама запрещена.



После выборов в США в 2020 году компания признала , что ей необходимо сделать больше, чтобы влиятельные лица соблюдали ее правила.



Ноябрьские выборы увидят множество состязаний губернаторов, Сената и Конгресса.



В ближайшие недели TikTok заявил, что будет публиковать образовательный контент и проводить брифинги с влиятельными лицами и рекламными агентствами, "чтобы правила поведения были совершенно ясны, когда речь идет о платном контенте, связанном с выборами".



Он предупредил, что если обнаружит, что политический контент был оплачен и не раскрыт должным образом, он будет "незамедлительно удален с платформы".



TikTok заявляет, что придерживается давней политики, запрещающей платную политическую рекламу.



Эллен Джадсон, глава Центра анализа социальных сетей аналитического центра Demos, сказала: "Приятно видеть, что TikTok признает, что улучшения могут быть сделаны".



Но, по ее словам, "лучшее информирование влиятельных лиц об их правилах — плохая замена систематическому и активному улучшению правоприменения", и предупредила, что "политические деятели обнаружат и воспользуются этим пробелом".



Однако действия TikTok выходят за рамки платного контента. Все сообщения, оплаченные или нет, также не должны нарушать его политику.



Дезинформация о выборах, преследование, в том числе направленное против работников избирательных комиссий, ненавистническое поведение и насильственный экстремизм запрещены, говорится в сообщении TikTok.

