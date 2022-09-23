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Tesla отзывает больше миллиона машин: что случилось
23.09.2022 05:52 Ольга Белозерова

Tesla отзывает больше миллиона машин: что случилось

Tesla отзывает почти 1,1 миллиона автомобилей в США, потому что окна могут закрываться слишком быстро и прищемить людям пальцы.

Об этом сообщает ВВС.

В Национальной администрации безопасности дорожного движения заявили, что это нарушение стандартов безопасности. В компании Tesla ответили, что обновление программного обеспечения решит проблему.

Tesla обнаружила проблему с автоматическими окнами во время производственных испытаний в августе.

В документах компании указано, что автомобили, выпущенные после 13 сентября, уже имеют обновленное программное обеспечение, необходимое для устранения проблемы.

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