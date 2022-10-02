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Тед Круз: правительство Байдена надавило на Израиль, чтобы он уступил "Хизбалле"
02.10.2022 20:25 Евгения Маркова

Тед Круз: правительство Байдена надавило на Израиль, чтобы он уступил "Хизбалле"

Тед Круз раскритиковал в Твиттере президента США Джо Байдена в воскресенье, заявив: "Я глубоко обеспокоен тем, что официальные лица Байдена оказали давление на наших израильских союзников, чтобы они передали их территорию террористической группировке "Хизбалла", контролируемой Ираном. Еще одна тема для расследования следующего республиканского Конгресса".

Твит был ответом на статью о морской сделке между Израилем и Ливаном, заключенной при посредничестве США, по которой Израиль будет получать гонорары за газ, добываемый Ливаном в спорной зоне.
 

 

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