



Тактические ракеты для Украины: в США "ничего не исключают"

США "ничего не исключают" в вопросе поставок Украине тактических ракет.



Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире АВС, сообщает ТАСС.



"Мы не исключаем никаких возможностей… Мы с ними (с Киевом - прим. ред.) разговариваем каждый день", - заявил Кирби на вопрос о том, планируют ли США поставки тактических ракет.



Он отметил: "На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня".