



Тайные переговоры американцев с советниками Путина

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в последний месяц провел конфиденциальные беседы с главными помощниками президента России Владимира Путина, пытаясь снизить риск эскалации конфликта вокруг Украины и предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на заявления официальных лиц союзников.



Официальные лица сообщили, что Салливан контактировал с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике, а также говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым. Цель состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и поддерживать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине, уточнили официальные лица.



На вопрос, участвовал ли сам Салливан в тайных разговорах с Ушаковым или Патрушевым, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон ответила: "Люди заявляют о многом" и отказалась от дальнейших комментариев. Кремль эту информацию не комментирует.



Отчет о контактах появился на фоне напряженности в отношениях с Россией, после того как Путин выступил с едва завуалированной угрозой применения ядерного оружия в недавней речи, в которой он также объявил о первой военной мобилизации в своей стране после Второй мировой войны.



Президент Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций обвинил Путина в "открытых ядерных угрозах Европе" и в безрассудном пренебрежении обязательствами по нераспространению ядерного оружия.



Позже Салливан сказал , что Вашингтон серьезно относится к ядерным угрозам Путина, но в настоящее время не видит признаков подготовки к его применению Россией.

