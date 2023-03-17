



SVB выделила Black Lives Matter 74 миллиона долларов - NewsWeek

После краха 16-го по величине банка в США многие размышляют о том, что привело к внезапному и эффектному краху Silicon Valley Bank. Некоторые указывали на ошибочную стратегию управления рисками, в то время как другие винили в этом классическое бегство банков. Третьи обвиняют в приверженности компании демократическим целям, таким как разнообразие, справедливость и инклюзивность (DEI); в особенно пикантной статье в Wall Street Journal Энди Кесслер предположил, что возможной причиной краха был состав совета директоров, которым так гордилась компания: "SVB отмечает, что помимо того, что 91% их совета директоров составляют независимые лица, а 45% — женщины, у них также есть "1 черный", "1 ЛГБТК+" и "2 ветерана".



Статья Кесслера вызвала изрядную дозу негативной реакции в Интернете, но есть новые доказательства теории падения SVB или, по крайней мере, теории о том, что его внимание к расовым проблемам раскрыло что-то важное в его деловой хватке (или ее отсутствии). База данных, созданная Институтом Клермонта, показала, что SVB либо пожертвовала, либо пообещала пожертвовать почти 74 миллиона долларов организациям, связанным с движением Black Lives Matter.



Black Lives Matter — "Жизни черных имеют значение" — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.



Конечно, они были не одни. SVB была одной из нескольких известных корпораций, которые воспользовались убийством Джорджа Флойда, чтобы понравиться публике, притворившись, что их заботит бедственное положение чернокожих американцев. Наряду со многими другими компаниями SVB продемонстрировала свою добродетель, заявив, что они вложат кучу денег в дела, призванные помочь чернокожему сообществу.



Потребовалось всего несколько лет после смерти Джорджа Флойда, чтобы узнать, что многие из тех, кто присоединился к движению Black Lives Matter, были не совсем нечестны. Это особенно верно в отношении Глобального фонда Black Lives Matter, который пережил немало скандалов, связанных с присвоением лидерами движения миллионов долларов и использования их в своих личных корыстных целях.



Естественно, это заставляет задуматься, почему такая организация, как SVB, призванная снижать риски, готова вкладывать столько денег в очевидную мошенническую машину. Нетрудно было понять, что Глобальный фонд Black Lives Matter был не чем иным, как аферой. Наверняка были другие некоммерческие организации, достойные ресурсов банка.



Возможно, SVB больше заботилась о том, чтобы хорошо выглядеть для публики, чем о реальной помощи чернокожим. Если бы их сердца были в правильном месте, они бы искали организации, которые действительно хотят изменить ситуацию, а не просто влияние, клики и деньги. И если они были такими поверхностными в вопросах расовой справедливости, нетрудно предположить, что они могли быть такими же и в управлении рисками, пишет Джефф Чарльз, журналист издания NewsWeek.





