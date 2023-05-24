



Суд США назначил дату начала процесса над Трампом

Судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл и клевете на пострадавшую начнется 25 марта 2024 года.



Дату начала процесса объявил судья Верховного суда Манхэттена, пишет CNBC.



Таким образом, судебный процесс будет начат за несколько месяцев до президентских выборов в США, как раз в середине сезона праймериз.



Сейчас Трамп прилагает усилия, чтобы принять участие в этой гонке от Республиканской партии, отвергая обвинения.



Во время объявления судьёй Хуаном Мерчаном графика судебных заседаний Дональд Трамп присутствовал на слушании по видеосвязи.



Судья предупредил экс-президента о возможности применения санкций против него в случае нарушения охранного ордера, который ограничивает возможность обнародовать доказательства и другие материалы, связанные с уголовным делом.



Хуан Мерчан обратился к прокурорам с просьбой подать свои досудебные ходатайства до 29 августа и дал адвокатам Трампа время до 10 октября для подготовки ответов. Мерчан также заявил, что вынесет решение по ходатайствам 4 января на слушаниях, на которых Трамп должен присутствовать лично.

После слушания бывший президент США опубликовал сообщение на своем сайте, где раскритиковал график суда над ним и самого судью.



"Только что состоялось слушание в Верховном суде округа Нью-Йорк, на котором я считаю, что мои права на Первую поправку "Свобода слова" были нарушены, и нам навязали дату судебного разбирательства 25 марта, как раз в разгар сезона праймериз", - написал он.



Трамп добавил, что считает это очень несправедливым и расценивает как вмешательство в выборы.

