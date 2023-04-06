



Суд против Трампа: судья и его семья получили угрозы

Председательствующий судья по делу экс-президента США Дональда Трампа Хуан Мерчан и его семья начали получать многочисленные угрозы, сообщает NBC News.



По словам двух источников, через сутки после предъявления обвинения Трампу председательствующий судья и его семья получили множество угроз. Источник сообщил изданию, что в последнее время судье Мерчану и его помощникам поступали “десятки угроз”, но не назвал точных временных рамок.

Другой источник сообщил, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и другие высокопоставленные чиновники в его офисе продолжают получать угрозы в виде звонков, электронных и обычных писем.



Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и является уголовным преступлением.



Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли. Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес “политическим преследованием” со стороны демократов и “вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне”.