Новости » Новости США
Суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве
17.02.2024 06:44 Алина Груднева

Суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по гражданскому иску о мошенничестве за завышение состояния, чтобы обмануть кредиторов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Суд постановил, что Трамп должен выплатить 355 миллионов долларов в качестве наказания за мошенничество в его бизнес-корпорации. Его взрослые сыновья, Дональд-младший и Эрик, должны выплатить по 4 миллиона долларов каждый. Их тоже признали ответственными за многочисленные случаи мошенничества.

Кроме того, судья Артур Энгорон запретил Трампу занимать руководящие должности в любой нью-йоркской корпорации сроком на три года.

Обвинения в мошенничестве касаются, в том числе, Trump Tower, поместья Мар-а-Лаго и нескольких полей для гольфа. Генпрокурор Нью-Йорка попросил суд запретить Трампу и некоторым сообвиняемым заниматься бизнесом в сфере недвижимости в Нью-Йорке и подавать заявки на получение кредита в зарегистрированных в штате банках.

Ожидается, что Трамп подаст апелляцию на это решение и попросит приостановить его исполнение на время рассмотрения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы