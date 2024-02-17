



Суд признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по гражданскому иску о мошенничестве за завышение состояния, чтобы обмануть кредиторов.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



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Суд постановил, что Трамп должен выплатить 355 миллионов долларов в качестве наказания за мошенничество в его бизнес-корпорации. Его взрослые сыновья, Дональд-младший и Эрик, должны выплатить по 4 миллиона долларов каждый. Их тоже признали ответственными за многочисленные случаи мошенничества.



Кроме того, судья Артур Энгорон запретил Трампу занимать руководящие должности в любой нью-йоркской корпорации сроком на три года.



Обвинения в мошенничестве касаются, в том числе, Trump Tower, поместья Мар-а-Лаго и нескольких полей для гольфа. Генпрокурор Нью-Йорка попросил суд запретить Трампу и некоторым сообвиняемым заниматься бизнесом в сфере недвижимости в Нью-Йорке и подавать заявки на получение кредита в зарегистрированных в штате банках.



Ожидается, что Трамп подаст апелляцию на это решение и попросит приостановить его исполнение на время рассмотрения.