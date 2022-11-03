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Стрелок из школы в Паркленде приговорен к пожизненному
03.11.2022 07:53 Алина Груднева

Стрелок из школы в Паркленде приговорен к пожизненному

Стрелок Николас Круз, устроивший бойню в школе в Паркленде, приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

 
По данным CNN, соответствующий приговор окружной судья Броуарда Элизабет Шерер вынесла в среду.
 
24-летний Круз будет отбыть пожизненное по каждому из 17 пунктов обвинения в убийстве, в которых он признал себя виновным. 
 
В октябре суд присяжных не смог единогласно порекомендовать для него смертную казнь.
 
Напомним, что Круз убил в школе 17 человек в 2018 году. Он пошел на сделку, признав все предъявленные ему обвинения.

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