



Стрелок из школы в Паркленде приговорен к пожизненному

Стрелок Николас Круз, устроивший бойню в школе в Паркленде, приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

По данным CNN, соответствующий приговор окружной судья Броуарда Элизабет Шерер вынесла в среду.

24-летний Круз будет отбыть пожизненное по каждому из 17 пунктов обвинения в убийстве, в которых он признал себя виновным.

В октябре суд присяжных не смог единогласно порекомендовать для него смертную казнь.