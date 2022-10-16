



Стрельба возле университета в Вирджинии: восемь пострадавших

В воскресенье, 16 октября, возле университета Джеймса Мэдисона в Харрисбурге, штат Вирджиния, произошла перестрелка.

По предварительным данным, минимум восемь человек получили ранения.

По словам медиков, огнестрельные ранения не несут опасности для жизни пострадавших.

По данным полицейского управления Харрисонбурга, об арестах информации нет. Следователи устанавливают личность одного или нескольких подозреваемых, которым удалось скрыться.

Пятеро пострадавших были доставлены в ближайший медицинский центр Sentara RMH, а трое других отправлены в медицинский центр Университета Вирджинии.

Возраст раненых варьировался от 18 до 27 лет. Неясно, были ли среди них студенты.