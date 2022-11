Стрельба в Университете Вирджинии

Кампус Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле был заблокирован из-за стрельбы.



Предполагается, что подозреваемый находится на свободе, вооружен и опасен , его описывают как темнокожего мужчину в бордовом пиджаке, красных туфлях и джинсах. Несколько полицейских агентств в настоящее время работают над поиском подозреваемого, сообщает Jerusalem Post.



В полиции идентифицировали подозреваемого как Кристофера Дарнелла Джонса. Гражданских лиц предупредили, чтобы они не приближались к нему и звонили в службу 911, если они его заметят.





The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw