



Стрельба в школе Денвера: тяжело ранены двое педагогов

В среду, 22 марта, в Восточной средней школе в районе Сити-Парк в Денвере старшеклассник устроил стрельбу.



По данным местных властей, он ранил двух преподавателей, которые проверяли его вещи на наличие оружия.



Личность стрелка установлена. В настоящее время его разыскивают. По словам начальника полиции Денвера Рона Томаса, проблемного ученика проверяли перед началом каждого учебного дня.



Уточняется, что подросток произвел несколько выстрелов в мужчин-педагогов. Пистолет до сих пор не найден.



Пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в критическом состоянии. Он перенес операцию. Второй находится в тяжелом, но стабильном состоянии.