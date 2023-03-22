Новости » Новости США
Стрельба в школе Денвера: тяжело ранены двое педагогов
22.03.2023 21:41 Алина Груднева

Стрельба в школе Денвера: тяжело ранены двое педагогов

В среду, 22 марта, в Восточной средней школе в районе Сити-Парк в Денвере старшеклассник устроил стрельбу.

По данным местных властей, он ранил двух преподавателей, которые проверяли его вещи на наличие оружия.

Личность стрелка установлена. В настоящее время его разыскивают. По словам начальника полиции Денвера Рона Томаса, проблемного ученика проверяли перед началом каждого учебного дня.

Уточняется, что подросток произвел несколько выстрелов в мужчин-педагогов. Пистолет до сих пор не найден.

Пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в критическом состоянии. Он перенес операцию. Второй находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы