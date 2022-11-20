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Стрельба в гей-клубе в США: подозреваемый взят под стражу
20.11.2022 22:15 Ольга Белозерова

Стрельба в гей-клубе в США: подозреваемый взят под стражу

После инцидента со стрельбой, который произошел в гей-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс, полиция сообщила о задержании подозреваемого.

Им оказался 22-летний мужчина по имени Андерсон Ли Олдрич, 22 года. Он находится под стражей и лечится от травм, сообщает ВВС.

Подозреваемый был обнаружен в клубе, когда вошла полиция.

Полиция не сразу назвала мотив стрельбы и заявила, что количество погибших и раненых может измениться по мере продолжения расследования.

По первоначальным данным в результате стрельбы погибли 5 человек, еще 18 - получили ранения. 

 

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