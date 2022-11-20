



Стрельба в гей-клубе в США: подозреваемый взят под стражу

После инцидента со стрельбой, который произошел в гей-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс, полиция сообщила о задержании подозреваемого.



Им оказался 22-летний мужчина по имени Андерсон Ли Олдрич, 22 года. Он находится под стражей и лечится от травм, сообщает ВВС.



Подозреваемый был обнаружен в клубе, когда вошла полиция.



Полиция не сразу назвала мотив стрельбы и заявила, что количество погибших и раненых может измениться по мере продолжения расследования.



По первоначальным данным в результате стрельбы погибли 5 человек, еще 18 - получили ранения.



