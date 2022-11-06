



Стрельба в Филадельфии: девять раненых

Вечером, 5 ноября, в Филадельфии группа людей устроила перестрелку.

По словам первого заместитель комиссара полиции Джона Стэнфорда, ранения получили по меньшей мере девять человек.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным полиции, несколько стрелков вышли из автомобиля в районе Кенсингтон и открыли огонь. Было произведено около 40 выстрелов.

Пострадавшие находятся в больнице. Состояние семерых оценивается как стабильное.

Стрелкам удалось скрыться. Мотив нападения устанавливается. Полиция ведет расследование.