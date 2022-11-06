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Стрельба в Филадельфии: девять раненых
06.11.2022 09:15 Алина Груднева

Стрельба в Филадельфии: девять раненых

Вечером, 5 ноября, в Филадельфии группа людей устроила перестрелку.

 
По словам первого заместитель комиссара полиции Джона Стэнфорда, ранения получили по меньшей мере девять человек.
 
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным полиции, несколько стрелков вышли из автомобиля в районе Кенсингтон и открыли огонь. Было произведено около 40 выстрелов.
 
Пострадавшие находятся в больнице. Состояние семерых оценивается как стабильное. 
 
Стрелкам удалось скрыться. Мотив нападения устанавливается. Полиция ведет расследование.

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