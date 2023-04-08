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Стрельба на пляже в Южной Каролине: есть раненые
08.04.2023 19:02 Алина Груднева

Стрельба на пляже в Южной Каролине: есть раненые

На пляже в Южной Каролине в ходе мероприятия "День пожилых людей" произошла перестрелка.

По данным The Time, в празднике принимало участие много подростков.

В результате стрельбы ранения получили шесть человек. Сотни людей, в том числе старшеклассники, находились на пляже в то время на пляже.

Во время мероприятия вспыхнули столкновения, переросшие в перестрелку. По данным полиции, среди пострадавших пятеро оказались подростками, еще одному раненому около 30 лет.

Несколько человек задержаны по обвинению в незаконном хранении оружия. В настоящее время неизвестно, был ли среди арестованных стрелок.

 

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