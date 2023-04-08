



Стрельба на пляже в Южной Каролине: есть раненые

На пляже в Южной Каролине в ходе мероприятия "День пожилых людей" произошла перестрелка.



По данным The Time, в празднике принимало участие много подростков.



В результате стрельбы ранения получили шесть человек. Сотни людей, в том числе старшеклассники, находились на пляже в то время на пляже.



Во время мероприятия вспыхнули столкновения, переросшие в перестрелку. По данным полиции, среди пострадавших пятеро оказались подростками, еще одному раненому около 30 лет.



Несколько человек задержаны по обвинению в незаконном хранении оружия. В настоящее время неизвестно, был ли среди арестованных стрелок.



