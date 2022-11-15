



Сторонница Трампа проиграла выборы на пост губернатора Аризоны

Кандидат от Демократической партии Кэти Хоббс заняла пост губернатора штата Аризона, обогнав республиканку Кэри Лейк.

Об этом сообщает CBS News.

Недоверие к Лейк в штате было вызвано ее заявлением о том, что Дональд Трамп победил на выборах в США в 2020 году.

Республиканцы должны получить в Палате представителей 218 мест, чтобы претендовать на большинство.

Согласно прогнозам CBS News, в настоящее время партия получила 215 мест, а демократы — 211.

Хоббс призвала к единству, заявив, что будет работать, в том числе, на тех аризонцев, которые не проголосовали за нее.

"Даже в этот момент разделения я считаю, что нас связывает гораздо больше", — сказала она.

Ее оппонент, которую поддержал Трамп, заявила во время предвыборной кампании, что бывшему президенту не нужно снова баллотироваться на выборах 2024 года, потому что "он выиграл последние выборы".