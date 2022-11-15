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Сторонница Трампа проиграла выборы на пост губернатора Аризоны
15.11.2022 07:14 Алина Груднева

Сторонница Трампа проиграла выборы на пост губернатора Аризоны

Кандидат от Демократической партии Кэти Хоббс заняла пост губернатора штата Аризона, обогнав республиканку Кэри Лейк.

 
Об этом сообщает CBS News.
 
Недоверие к Лейк в штате было вызвано ее заявлением о том, что Дональд Трамп победил на выборах в США в 2020 году.
 
Республиканцы должны получить в Палате представителей 218 мест, чтобы претендовать на большинство.
 
Согласно прогнозам CBS News, в настоящее время партия получила 215 мест, а демократы — 211.
 
Хоббс призвала к единству, заявив, что будет работать, в том числе, на тех аризонцев, которые не проголосовали за нее.
 
"Даже в этот момент разделения я считаю, что нас связывает гораздо больше", — сказала она.
 
Ее оппонент, которую поддержал Трамп, заявила во время предвыборной кампании, что бывшему президенту не нужно снова баллотироваться на выборах 2024 года, потому что "он выиграл последние выборы". 

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