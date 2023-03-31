



Стало известно, когда Трамп предстанет перед судом

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник, 4 апреля.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката.



По словам юриста Джозефа Такопина, он будет "очень агрессивно" обвинения в отношении Трампа, выдвинутые присяжными. Уточняется, что он намерен явиться в суд "без наручников".



Сам Трамп в своей соцсети назвал обвинения в его адрес "политическим преследованием".



"Они приходят не за мной, а за вами - я просто встал на их пути", - сказал он.



Напомним, суд присяжных предъявил обвинения Трампу после расследования выплаты денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Утверждается, что финансовые платежи были тайно проведены во время президентской кампании 2016 года с целью умолчания информации о внебрачных сексуальных отношениях.

