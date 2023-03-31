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Стало известно, когда Трамп предстанет перед судом
31.03.2023 21:04 Алина Груднева

Стало известно, когда Трамп предстанет перед судом

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник, 4 апреля.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката.

По словам юриста Джозефа Такопина, он будет "очень агрессивно" обвинения в отношении Трампа, выдвинутые присяжными. Уточняется, что он намерен явиться в суд "без наручников".

Сам Трамп в своей соцсети назвал обвинения в его адрес "политическим преследованием".

"Они приходят не за мной, а за вами - я просто встал на их пути", - сказал он.

Напомним, суд присяжных предъявил обвинения Трампу после расследования выплаты денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Утверждается, что финансовые платежи были тайно проведены во время президентской кампании 2016 года с целью умолчания информации о внебрачных сексуальных отношениях.
 

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