



США: житель Нью-Мексико пытался создать учебный центр ISIS

Житель Нью-Мексико (США) был арестован за попытку оказать материальную поддержку террористической организации ISIS.



Согласно материалам дела, 45-летний Херман Лейвон Уилсон, известный также, как Билал Му'Мин Абдулла, пытался создать учебный центр, который обучал бы идеологии ISIS, обеспечивал обучение тактическим маневрам и боевым искусствам и служил убежищем для людей, готовящихся путешествовать и сражаться от имени ISIS в Соединенных Штатах и за рубежом.



Уилсону были предъявлены обвинения в попытке оказать материальную поддержку и ресурсы ISIS, сообщает министерство юстиции США. Также мужчину обвиняют в попытке препятствования как минимум одному официальному разбирательству.



