



США завели 20 уголовных дел за уклонение от санкций против России

Налоговое управление США выявило почти 50 физических лиц и организаций, в отношении которых могут быть предприняты следственные действия за уклонение от санкций, введенных против России. На данный момент заведено уже 20 уголовных дел.



Расследования ведутся в рамках рабочей группы KleptoCapture. Она была создана в марте, чтобы обеспечивать реализацию всех санкций и мер экспортного контроля, которые США и их союзники стали вводить в ответ на российскую агрессию в Украине.



По словам начальника отдела уголовных расследований Джима Ли, эффективность работы его сотрудников очень высокая: около 91% инициированных налоговой службой и переданных в суд уголовных дел заканчиваются обвинительным приговором.