



США замедлят поставки высокотехнологичного оружия на Украину

Министр обороны Ллойд Остин дал понять на этой неделе, что США и их западные союзники с трудом успевают удовлетворять потребности Украины в современных вооружениях, необходимых для отражения российского вторжения. Этот сигнал отражает сокращение поставок для Украины и страх Белого дома перед эскалацией, которая может привести к войне между США и Россией.



О риске сокращения американских запасов высокотехнологичного оружия сообщалось с тех пор, как США начали вносить свой вклад в оборону Украины. Теперь, спустя почти восемь месяцев после начала войны, эксперты, опрошенные Fox News Digital, говорят, что США почти исчерпали свою способность поставлять эти виды вооружения.



Они согласились с тем, что замечания Остина указывают на то, что первоначальный наплыв высокотехнологичных боеприпасов, таких как ракетные установки HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, зенитные «Стингеры» и гаубицы M-777, закончился. Эти источники сказали, что могут быть два фактора, которые способствуют этой реальности.



Одним из факторов является проблема, которую Остин прямо затронул на этой неделе: у США заканчивается вооружение, которое они могут передать Украине.



На пресс-конференции в среду, 12 октября, Остина спросили, обеспокоены ли США и другие страны тем, что внутренние запасы важнейших боеприпасов настолько исчерпаны, что они больше не могут помогать Украине. Остин уклонился от ответа, подчеркнув, что есть желание дать Украине то, что ей нужно , но не сказал, действительно ли союзники Украины могут это сделать.



После встречи Остина с официальными лицами из десятков стран по поводу потребностей Украины в боеприпасах, он снова говорил о силе воли, но намекал на напряженную способность предоставить больше вооружений Украине, которая израсходовала боеприпасы быстрее, чем мир может их доставить.



"Мы будем производить и поставлять эти высокоэффективные средства в течение ближайших месяцев, а в некоторых случаях и лет, даже если мы продолжаем удовлетворять самые насущные потребности Украины в области самообороны в режиме реального времени", — сказал Остин о последнем обязательстве по отправке HIMARS, транспортных средств, радиолокационных систем и другого оборудования.



Марк Канчиан — старший советник Центра стратегических и международных исследований, который в течение семи лет работал над вопросами закупок Министерства обороны США для Административно-бюджетного управления. Его оценка, основанная на уровне запасов, промышленных мощностях и информации от администрации Байдена, заключается в том, что США имеют "ограниченные возможности" поставки HIMARS, Javelin, Stingers и гаубиц M-777.



В некоторых случаях это означает, что США, вероятно, начнут удовлетворять запрос Украины на вооружение, отправляя более дешевые замены, такие как более легкие гаубицы, которые пригодны к эксплуатации, но не являются тем оружием, что нужно Украине. В других случаях США могут дать не так много — Канчиан сказал, что, хотя ходят разговоры о том, что США предоставят больше средств противовоздушной обороны, в этой области США могут дать немногое.



Канчиан сказал, что он читает комментарии Остина как знак того, что дни, когда США давали Украине все самое лучшее, прошли.



"Это подтвердило то, во что я верю, что мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами, например, предоставлять заменители, или нам, возможно, придется покупать оружие у других стран, или это займет больше времени", — сказал он6 добавив, что "это будет не совсем то же самое".



Канчиан сказал, что это рискует создать в Украине то, что он назвал "контактным зоопарком вооружения НАТО" — относительно небольшое количество многих типов вооружения, которое может создать проблемы совместимости.



Кое-кто на Капитолийском холме иначе интерпретирует замечание Остина, что приводит во многом к тому же результату — администрация Байдена целенаправленно тормозит переброску в Украину критически важных боеприпасов, потому что все больше опасается пойти на прямой конфликт с Россией.



Помощник конгрессмена, хорошо разбирающийся в этих вопросах, сказал Fox News Digital, что, хотя официальные лица намекают на ограниченные поставки, все еще есть возможность дать больше, и что замедление происходит из-за другого расчета, который делает администрация Байдена.



"Они боятся эскалации", — сказал этот помощник.



Буквально на прошлой неделе президент Байден открыто говорил о сценарии "армагеддона", который может развернуться, если Россия попытается выиграть войну с помощью тактического ядерного удара. Помощник конгрессмена истолковал замечания Остина как знак того, что администрация все больше и больше беспокоится о том, чтобы перейти черту, которая может привести к такому результату.



По словам помощника, еще одним признаком осторожности США является то, что администрация предоставила полномочия почти на 2,8 миллиарда долларов на поставку Украине оружия, срок действия которых истекает в конце 2022 финансового года. Некоторые на Капитолийском холме читают это как знак, что администрация находит свой собственный уровень комфорта, когда дело доходит до вооружения Украины, и этот уровень не соответствует тому, что санкционировал Конгресс.



"Конгресс дал администрации больше, чем она хотела", — сказал помощник.



В Конгрессе существует связанное с этим мнение, что, хотя американские запасы определенных боеприпасов явно сократились, поскольку США отправляют их на Украину, это сокращение не представляет угрозы безопасности для самих Соединенных Штатов. Помощник объяснил, что многие из этих предметов были складированы в основном для использования в возможном конфликте с Россией, и этот конфликт уже разыгрывается с участием Украины.



Конфликт в Украине снижает военный потенциал России, а это означает, что соответствующее сокращение запасов не приближает США к кризису вооружений.



Иными словами, у администрации Байдена больше гибкости, чтобы дать Украине больше, но она предпочитает этого не делать.



Меняющаяся позиция США появляется как раз в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский усиливает давление на западные страны, чтобы они предоставили больше оружия. Буквально на этой неделе Зеленский запросил системы ПВО, которые могут отразить недавние ракетные удары России по столице Украины.

