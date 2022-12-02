



США ввели санкции против лиц и компаний за связи с "Хизбаллой"

Соединенные Штаты ввели санкции против отдельных лиц и компаний за якобы предоставление финансовых услуг и содействие закупке оружия для "Хизбаллы".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов приняло меры против двух лиц и двух компаний, базирующихся в Ливане, за предоставление финансовых услуг "Хизбалле", а также против еще одного лица, содействующего закупке оружия для группировки.