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США ввели санкции против лиц и компаний за связи с "Хизбаллой"
02.12.2022 13:29 Ольга Белозерова

США ввели санкции против лиц и компаний за связи с "Хизбаллой"

Соединенные Штаты ввели санкции против отдельных лиц и компаний за якобы предоставление финансовых услуг и содействие закупке оружия для "Хизбаллы".

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов приняло меры против двух лиц и двух компаний, базирующихся в Ливане, за предоставление финансовых услуг "Хизбалле", а также против еще одного лица, содействующего закупке оружия для группировки.

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